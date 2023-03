Ransuil siert KPN-kast op

Amstelland – Fotograaf Jasmijn staat trots naast een schakelkast van de KPN. Op zondag 12 maart werd een foto van haar op de kast aangebracht. “Wat is het een mooie kast geworden hè?” Op de foto staat een ransuil, een beeld dat ze met behulp van de medebewoners uit haar straat Turfschip in Amstelveen heeft gekozen.

Symbolische waarde

De ransuil staat er goed op, tegen een strakblauwe achtergrond. Hij kijkt je wijs en doordringend aan vanaf zijn veilige plek in een Els. Een echt lokaal beeld, dat door de bewoners wordt herkend, omdat er regelmatig uilen in de buurt te zien zijn. “De uil is natuurlijk een dier met veel symbolische waarde, waar iedereen zijn eigen associaties bij kan hebben”, aldus de fotograaf. “Dat voegt toch weer iets extra’s toe aan het plaatje.”

Samenwerking

Er ging een heel traject aan vooraf om dit resultaat te realiseren. Het begon toen Jasmijn contact opnam met de Stichting Kunstkast. Deze organisatie helpt mensen om hun buurt mooier te maken. Door nutskastjes, trafohuisjes en elektriciteitskasten in de openbare ruimte te beschilderen. Of te beplakken, zoals in dit geval. Als je dit een leuk initiatief vindt, dan kun je op kunstkast.org meer informatie vinden. Je kunt helpen met een donatie of je kunt jezelf als deelnemer aanmelden. Iedereen is welkom om ideeën aan te dragen.

“Dus, als er een kastje in jouw straat staat die wel een kleurtje kan gebruiken, laat het weten”, aldus Lex Berghuis van Stichting Kunstkast.