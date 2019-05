Radio Velddagen in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 mei de Crash Radio Velddagen. Tijdens dit weekend wordt er geprobeerd om met militaire apparatuur uit de Tweede Wereldoorlog radioverbindingen te leggen met radioamateurs in Nederland en de rest van de wereld. Deze verbindingen zullen gelegd worden vanaf zowel de parkeerplaats voor het museum als ook in de speciale radiokamer van het museum. Op de parkeerplaats zullen radioamateurs plaatsnemen in hun tenten of mobiele units om met radio’s uit zowel de Tweede Wereldoorlog als de periode hierna te gaan werken. In de radiokamer is de museumcollectie van zowel radio’s uit gecrashte vliegtuigen als ook nog intacte en werkende radio’s uit de Tweede Wereldoorlog te bewonderen. Vanuit de radiokamer in het museum zal gewerkt worden met de speciale call-sign PI4C. Het wordt een interessant weekend voor jong en oud, voor die alles over de radiotechniek uit de Tweede Wereldoorlog, en ook uit de periode daarna wil weten en getuige wil zijn van live actie.

Lezing Duitse bombardement

Op zaterdag 25 mei is er tevens een boeiende lezing over het Duitse bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940, één van de meest bekende en tragische gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het bombardement en de daaropvolgende brand verwoestten het complete stadscentrum. Daarbij kwamen 850 mensen om het leven en raakten duizenden gewond en werden 79.600 mensen dakloos. Dit alles gebeurde in ruim 10 minuten tijd. In deze lezing wordt ingegaan op de achtergronden die geleid hebben tot dit bombardement en de onderhandelingen tussen de Nederlandse en Duitse strijdkrachten. De lezing bevat uniek foto- en filmmateriaal en geeft een indrukwekkend beeld van wat zich op 14 mei 1940 in Rotterdam heeft afgespeeld. De lezing, verzorgd door Peter de Raaf, begint om 13.00 uur en is gratis toegankelijk voor museumbezoekers.

Openingstijden

Het museum is geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, de vaste zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en iedere tweede zondag van de maand van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang. Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Kijk voor meer informatie over het museum op www.crash40-45.nl.