Provincie: Investeren in fietsnetwerk

Amstelland – De PvdA wil dat iedereen in Noord-Holland gewoon door kan fietsen. Brede fietspaden waarover je door kunt rollen, die op elkaar aansluiten en snel groen licht krijgt bij verkeerslichten, vooral als het regent. Na inzet van verschillende partijen, ligt er nu een plan klaar.

Onlangs is de perspectief nota Fiets van de provincie Noord-Holland besproken. Daar ziet de PvdA veel van haar plannen in terug. Met name de aandacht voor Smartmobility en het voorgenomen (Fietsnetwerk) Fnet is belangrijk. Een betrouwbaar en verbonden doorfietsnetwerk, waarmee je rustig en veilig kunt fietsen, ook als je van de ene naar de andere provincie rijdt. Dit grensoverschrijdend netwerk zal de druk op de mobiliteit verlichten, met name in de Randstad. Een meerderheid van de Provinciale Staten is voorstander van investeringen in de fiets.

De Randstad slibt langzaam dicht en aanleg van nieuwe wegen heeft vooral meer verkeer tot gevolg. Veel mensen rijden ritten tot 15 kilometer met de auto, maar uit onderzoek blijkt dat als er een goed alternatief is, een deel van deze groep hiervoor over zou stappen op de fiets.

Volgens de Kudelstaartse Marieke van Duijn, ‘het fietsende Statenlid’ (PvdA), ontdekken steeds meer mensen de voordelen: “Het geeft gewoon een fijn gevoel, lekker buiten bewegen, terwijl je door kunt fietsen van A naar B, zonder in de file te staan.” Bovendien is het een kwestie van tijd dat fietsers nog op een knopje moeten drukken voor groen licht. Van Duijn: “Op steeds meer plekken worden fietsers goed gedetecteerd, zodat als je aan komt rijden, het licht op groen springt. Nu nog vaart in de uitvoering van de plannen!”

Foto: De Kudelstaartse Marieke van Duijn, het fietsende Statenlid.