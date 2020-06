Puzzelen aan plan voor buitenruimte Bloemhof

Aalsmeer – Afgelopen maanden hebben de gemeente en Greenpark Gebiedsontwikkeling (GPAG) opnieuw gekeken hoe alle onderdelen voor de herinrichting van de buitenruimte van De Bloemhof het beste in elkaar passen. Carl Riechelman, projectleider vanuit de gemeente: “Het was puzzelen met het aantal parkeerplaatsen, de nieuwe sportvelden, uitstapmogelijkheden voor de bussen, de positie van de jongerenontmoetingsplek en het verplaatsen van het krachthonk van de handbal. Daarnaast wilden we zorgen voor een mooie entree aan de Braziliëlaan. Inmiddels hebben we goede stappen voorwaarts gemaakt.”

Bewonersbijeenkomst

Het voorontwerp is waarschijnlijk voor de zomer gereed en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Zodra de richtlijnen van het RIVM het weer toelaten, organiseren Greenpark en de gemeente een bewonersbijeenkomst over het plan voor de buitenruimte van de sporthal aan de Hornweg en het park langs de Machineweg. De entree voor auto’s wordt dus via de Braziliëlaan, via de Hornweg blijft de sporthal bereikbaar voor langzaam verkeer.

Nieuwe sportvelden

Op de plek van de parkeerplaats komen nieuwe sportvelden (onder andere een basketbalveld, beachhandbalvelden en een jeu-de-boulesbaan). De zendmast verdwijnt op deze locatie en wordt geplaatst op een nieuw bedrijfspand aan de Braziliëlaan. In het park langs de Machineweg wordt een wandelroute aangelegd en komen verschillende trim- en fitnesstoestellen. Bron: GPAG

Foto: De ingang van De Bloemhof via de Braziliëlaan in wording. De zendmast gaat verplaatst worden.