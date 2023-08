Project KCA en Kunstploeg: ‘Gezichten van Aalsmeer’

Aalsmeer – Dit jaar is het de 25e editie van de Kunstroute Aalsmeer in het derde weekend van september. De perfecte gelegenheid om samen met bezoekers een pracht van een community project tot stand te brengen onder de naam ‘Gezichten van Aalsmeer’ als onderdeel van het grote kunstproject ‘Gezichten van Noord-Holland’. De vorm die KCA en De Kunstploeg hebben gekozen voor dit community project is het ‘selfieportret’. Iedereen kan schilderen, dus iedereen kan meedoen. Je hoeft echt geen grote meester te zijn om een selfieportret te maken. Je maakt het op schilderlinnen. Hoe, dat bepaal je zelf. Alles wat je daarvoor nodig hebt, plus een handige instructie, kun je op zondag 13 augustus tussen 14.00 en 17.00 uur ophalen in Het Oude Raadhuis. Deelname kost niets. Om je op weg te helpen komen er workshops bij de Kunstploeg.

Overzichtstentoonstelling

De eerste serie selfiesportretten is te zien tijdens de 25e editie van de Kunstroute Aalsmeer. Na de Kunstroute gaat het project verder tot ver in 2024. Uiteindelijk wordt alles in één grote overzichtstentoonstelling geëxposeerd bij het Frans Hals Museum en het Amsterdam Museum. Hoe leuk is dat! ‘Gezichten van Aalsmeer’ is onderdeel van het grote project ‘Gezichten van Noord-Holland’, een initiatief van het Frans Hals Museum en het Amsterdam Museum. Daarin worden historische portretten uit de collecties van beide musea gekoppeld aan portretten van Noord-Hollanders van nu. De combi KCA en De Kunstploeg is één van zes culturele partners in Noord-Holland die mee mogen doen. Een grote eer.

Bijzonder

Dat KCA en De Kunstploeg de handen ineenslaan voor dit bijzondere participatieproject is voor beide partijen eigenlijk heel logisch. Onder het motto’s ‘Meedoen is de kunst’ en ‘Het kan niet fout’ inspireert De Kunstploeg mensen tot het maken van een gezamenlijk community-kunstwerk en heeft zo samen met individuele deelnemers, maar ook met scholen, wijkbewoners en bewoners van zorgcentra inmiddels een serie zeer succesvolle projecten op haar naam staan.

De community-kunstwerken zijn steevast te bewonderen tijdens de Kunstroute Aalsmeer van KCA, de grootste kunstroute in de regio. Het is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt op het gebied van beeldende kunst dat steevast duizenden bezoekers trekt voor de kunst van ruim honderd kunstenaars. Het is een weekend lang genieten van alle gezelligheid.

Meedoen

Doe je mee? Aanmelden kan via e-mail info@kunstencultuuraalsmeer.nl of via stichtingdekunstploeg@kpnmail.nl. Volg ook de websites en social media van beide culturele organisaties voor meer informatie over ‘Gezichten van Aalsmeer’. En kom zondag 13 augustus tussen 14.00 en 17.00 uur naar Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in het Centrum en haal je selfiepakket op.