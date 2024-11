Project Huurders op Groen in Rijsenhout gestart

Rijsenhout – Op woensdag 13 november vond in het Dorpshuis in Rijsenhout de start plaats van het project Huurders op Groen. Huurders op Groen is een initiatief van de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO), Groene Huisvesters (een koepelorganisatie van woningcorporaties) en de Woonbond (belangenorganisatie van huurders). In Rijsenhout zal het project worden uitgevoerd door Woningcorporatie Ymere, NMCX Centrum voor Duurzaamheid, Vereniging Huurders Haarlemmermeer (VHH) en de Dorpsraad Rijsenhout, in samenwerking met de huurders. Het project heeft twee doelen. Ten eerste is het de bedoeling om huurders bewust maken van de vele voordelen van een tuin met planten. Ten tweede beoogt het project mensen dichter bij elkaar te brengen. Buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld huurders die slecht ter been zijn helpen bij het onderhoud van hun tuin.

Plantentuin

Een tuin met veel planten heeft veel voordelen. Zo kan in een plantentuin regenwater in de bodem worden opgenomen, terwijl een betegelde tuin juist voor wateroverlast kan zorgen tijdens een hoosbui. Een tuin met planten zorgt voor verkoeling door schaduw en verdamping. Tegels kunnen in de zomer tot wel meer dan 50 graden heet worden. Het is belangrijk om de eigen woonomgeving koel te houden. Jaarlijks overlijden in Nederland honderden mensen tijdens een hittegolf door de hitte. Een tuin met veel groen biedt ook veel voordelen voor de gezondheid. Bomen en planten zuiveren de lucht omdat ze CO2, fijnstof en stikstof opnemen. Vooral fijnstof en stikstof kunnen problemen opleveren voor bijvoorbeeld mensen met een luchtwegaandoening of voor het ongeboren kind van zwangere vrouwen. Een groene tuin vermindert stress en depressie en is ook nog eens geluiddempend. Bovendien is een plantentuin belangrijk voor insecten. Een kleine tuin kan al een groot verschil maken omdat het insecten voedsel, schuilplekken en nestgelegenheid biedt.

Samen aan de slag

Het project Huurders op Groen voorziet huurders in Rijsenhout van begeleiding bij het aanleggen van een tuin met meer planten, en instructies hoe de tuin het beste kan worden onderhouden. Voor huurders is het vaak minder vanzelfsprekend om een groene tuin aan te leggen en die goed te onderhouden. Huurders op Groen wordt op een gestructureerde manier aangepakt, zodat huurders in dezelfde straat gezamenlijk aan de slag kunnen en er meer sociale cohesie ontstaat. Kijk voor meer informatie op de website: www.huurdersopgroen.nl

Foto’s aangeleverd: Bijeenkomt ‘Huurders op Groen’ en groene tuin in Rijsenhout.