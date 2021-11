Project Hacksfield: Word jij de beste junior cyber agent?

Aalsmeer – Met een filmpje en een presentatie van jeugdagent Kim van der Weij is Hackshield Aalsmeer van start gegaan. Het project Hackshield is bedoeld om kinderen tussen de 8 en 12 jaar weerbaar te maken tegen internetcriminaliteit. Hackshield is een spannend spel dat kinderen online leert om te gaan met de gevaren op internet. Ze krijgen door het spelen van het spel de gereedschappen en vaardigheden om zich te wapenen tegen cyber-criminaliteit.

Week van de Mediawijsheid

Het filmpje werd openbaar in de Week van de Mediawijsheid. “Het is mooi om te zien dat er op veel basisscholen aandacht is voor de gevaren op internet”, zegt wethouder jeugd en onderwijs Bart Kabout. “Zonder internet kunnen we natuurlijk niet meer en hoe vroeger we kinderen leren om er veilig op rond te surfen hoe beter het is. Als ze Hackshield spelen kunnen ze daarna als Junior Cyber Agent ook de oudere generatie weer iets leren over veiligheid op het internet. Dat is dubbele winst. Als gemeente ondersteunen we dit initiatief dan ook van harte.”

Kinderburgemeester in filmpje

De lancering van Hackshield Aalsmeer was op OBS Kudelstaart, de school van kinderburgemeester Anne van Duijn. Zij speelt samen met de burgemeester en jeugdagent Kim een grote rol in het filmpje dat Hackshield Aalsmeer promoot. Anne pakt daarin als junior cyber agent samen met Kim een hacker op die Aalsmeer in de greep houdt. “Dat is de werkelijkheid heel dichtbij”, zegt Kim van der Weij. “Je bent zo gehackt als je niet oppast. Als je wachtwoorden te simpel zijn bijvoorbeeld, of als je altijd maar één wachtwoord voor al je accounts gebruikt.” De voorbeelden die Kim noemde bij de presentatie openden veel kinderen de ogen.

Speel ook Hackshield, verzamel zoveel mogelijk punten en wordt de beste junior cyber agent van Aalsmeer. De beste junior cyber agent wordt gehuldigd en krijgt een leuke prijs. Op www.joinhackshield.nl/gemeente/aalsmeer is het filmpje van de burgemeester, de kinderburgemeester en jeugdagent Kim te bekijken en kunnen kinderen zich direct aanmelden voor het spel (er is wel toestemming van ouders nodig).