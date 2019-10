Preventietrainingen goed bezocht

Uithoorn – Ruim 30 ondernemers in Uithoorn hebben op 16 oktober in De Scheg een preventietraining gevolgd waar ze uitleg kregen hoe te handelen tijdens een overval. Een dag later kon winkelpersoneel een training volgen op het gemeentehuis waar veel aandacht was voor agressie tegen winkelmedewerkers. Burgemeester Pieter Heiliegers (Openbare Orde en Veiligheid) heeft de training in De Scheg bijgewoond en wethouder Jan Hazen (Economische Zaken) de training op het gemeentehuis.

Wethouder Hazen tijdens de training voor winkelpersoneel: ,,Agressie tegen winkelpersoneel is altijd een punt van zorg. Agressie heeft uiteraard een enorme impact. Deze training geeft hen inzicht in het onderwerp agressie en tools hoe zij om kunnen gaan met agressie. Deze trainingen zijn er bovendien op gericht om hen te helpen zich veiliger en meer zeker te voelen in hun werksituatie.”

Overvaltraining

Burgemeester Heiliegers opende op 16 oktober de preventietraining in De Scheg voor ondernemers. De ondernemers kregen onder andere uitleg over hoe zij kunnen handelen tijdens én na een overval. Heiliegers: ,,Een overval is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het gebeurt altijd onverwachts en gaat vaak gepaard met geweld en/of bedreigingen en heeft soms zeer ingrijpende gevolgen. Zowel fysiek als geestelijk. Het is daarom belangrijk het risico op een overval te beperken en goed voorbereid te zijn.”