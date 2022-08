Praambode in de maak: Verklaar je naam

Aalsmeer – Hoe zouden sommige Pramenrace-teams toch aan hun naam komen? De teams van weleer, trouwe deelnemers zoals de Stenhuis Maatjes, de Vlijtbuiters en de Wijzen uit het Oosten, hebben respectievelijk hun namen te danken aan jachthavens en de afkomst uit de wijk Oosteinde. Maar, hoezo: De Natte Snorretjes, Gemengd Douchen en Welwaartsbuikjes? De naam Hengstenbal heeft vast te maken met het feit dat een groep mannen (zonder vrouwen) er jaarlijks een soort vrijgezellenfeestje van maken. Team Hatseflats met dat snel een praam met bemanning is geregeld, Bootje Import is vast een niet uit Aalsmeer afkomstig team, Poeltoeters kan met alcohol te maken hebben of met geluid en bestaat team Beun & Kleun uit deelnemers met alleen maar linkerhanden?

In de Praambode, die natuurlijk dit jaar weer verschijnt, lijkt het de redactie leuk om namen te ‘verklaren’. Waarom is gekozen voor Hatseflats, Simpel Zat, De Achterste Zaal en Prins Albert? Om maar enkele opvallende teamnamen te noemen. Verklaar de naam in een verhaaltje en mail deze voor eind augustus naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. Een foto erbij leveren is uiteraard ook mogelijk. Heel benieuwd naar alle verklaringen en uitleggen die vast goed gelezen zullen gaan worden in de Praambode. Ieder mens is tot slot nieuwsgierig…