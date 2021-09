Praam lek of tot zinken gebracht?

Aalsmeer – Aan het einde van de middag na de Pramenrace lag deze praam ineens bij de brug van het Stokkeland, tegen de kade van de Stommeerkade. Er dreven nog vrolijke bloemetjes in. Was de praam plots gezonken? Hebben de bemanningsleden in alle haast de boot moeten verlaten voordat ze tot hun knieën (dieper is het water hier niet) nat zouden worden?

Pramen worden na gebruik onder water gezet, dat is beter voor het hout, maar in dit geval is het zeker niet de vaste ligplaats voor het overwinteren. Wie weet arriveert binnenkort de hoosploeg en wordt de praam weer boven water gebracht en gaat de reis naar ‘huis’ gemaakt worden. De eenden op het Stokkeland hebben de ‘indringer’ in ieder geval geaccepteerd. De rand is een heerlijke plek om even lekker in het zonnetje te luieren.

Wie is de eigenaar en wat is het enige, echte juiste verhaal? De redactie hoort het graag: redactieaalsmeer@meerbode.nl.