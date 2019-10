Portretten en tsarina’s in Oude Raadhuis

Aalsmeer – In het Oude Raadhuis is afgelopen zaterdag 26 oktober een nieuwe expositie geopend. ‘Gezien in het Singer’ heet de tentoonstelling die bestaat uit werken van Vincent van der Geest, Nadjezjda van Ittersum, Greetje Majoor, Govert Muijs en Mieke Pontier.

De tentoonstellingscommissie van KCA heeft de vijf kunstenaars uitgenodigd na een bezoek aan een expositie in het Singermuseum in Laren, vandaar de titel van de tentoonstelling.

Een gevarieerde expositie kan bekeken worden met digitaal geconstrueerde foto’s van Vincent, tsarina’s van Nadjezjda, weefgetouwen van Greetje, portretten en muurschilderijen van Govert en glas en keramiek van Mieke.

Binnen stappen in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 kan iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De expositie duurt tot en met 8 december.

