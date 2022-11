Poolse ambassadeur op bezoek in Aalsmeer

Aalsmeer – Donderdag 17 november wapperde de Poolse vlag voor het raadhuis in Aalsmeer. Dit was ter ere van het werkbezoek van de Poolse delegatie bestaande uit waarnemend ambassadeur Piotr Samerek, consul generaal Katarzyna Smoter, en consul Adam Jaworski. Burgemeester Gido Oude Kotte, wethouder Robert van Rijn en gemeentesecretaris Sjoerd Vellenga ontvingen de Poolse delegatie. De delegatie was vooral geïnteresseerd in de werk- en woonomstandigheden van Poolse werknemers. Daarvoor is een tweetal bedrijven bezocht waar niet alleen seizoenswerk verricht wordt, maar de Poolse gemeenschap een duurzaam onderdeel van het bedrijf uitmaakt.

De burgemeester, wethouder Economische Zaken en gemeentesecretaris leidden ze daarom rond langs twee Aalsmeerse bedrijven waar dit het geval is. Als eerste werd een bezoek gebracht aan Jacht- en Scheepswerf Gouwerok. Dit familiebedrijf is zes generaties geleden opgericht en heeft twee hallen waar aluminium casco’s gebouwd worden voor grote jachten. De delegatie werd hier rondgeleid door eigenaar Esther Gouwerok en Michel Vermeulen. Omdat het hier om gespecialiseerd werk gaat is het voor deze scheepswerf belangrijk om medewerkers langer aan het bedrijf te verbinden. Daarom werken zij zoveel mogelijk met dezelfde mensen die regelmatig naar Polen terug gaan, maar daarna weer naar Aalsmeer komen om in de scheepswerf te werken.

Na het bezoek aan de scheepswerf van Gouwerok ging het gezelschap naar Celieplant. Hier werden zij ontvangen door John Celie. Celieplant is gevestigd op Green Park Aalsmeer en is de schakel tussen kwekers van bloemen en planten en de retail. Veel Poolse medewerkers van het bedrijf wonen tijdens hun werk bij Celieplant in de Flowertower naast het bedrijf. Ook hier kreeg de delegatie een rondleiding. Burgemeester Gido Oude Kotte. “Het was een waardevol bezoek waarin we goed met elkaar in gesprek zijn geweest over de Poolse medewerkers in Aalsmeer. Daarnaast hebben we de Poolse delegatie een tweetal mooie Aalsmeerse bedrijven laten zien.” De middag werd afgesloten in de trouwzaal van het raadhuis.