Bron: politie.nl

De Kwakel – Afgelopen dinsdag is een 19-jarige fietser slachtoffer geworden van een diefstal met geweld aan de Vuurlijn in De Kwakel. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen, maar zijn headset is wel weggenomen. De verdachten zouden in een zilvergrijze personenauto hebben gereden en na de beroving zijn weggereden in de richting van Uithoorn. De recherche is op zoek naar getuigen. Omstreeks 20:50 uur fietst het slachtoffer vanaf de Noorddammerweg over de parkeerplaats richting de Vuurlijn. Tijdens het fietsen in de Vuurlijn, benadert een auto hem van achteren. Het slachtoffer krijgt een klap op het achterhoofd en zijn koptelefoon wordt weggenomen. Eerder op de avond rond 20:15 uur zou een soortgelijk incident hebben plaatsgevonden aan de Vuurlijn waarbij ook een zilvergrijze personenauto zou zijn betrokken. Het minderjarige slachtoffer zou door een inzittenden zijn vastgrepen, maar hij wist zichzelf te bevrijden door zijn fiets van zich af te gooien en weg te rennen.

Getuigenoproep

Het onderzoeksteam spreekt graag met iedereen die, voorafgaand aan of na de diefstal met geweld, iets opvallends of personen in een zilvergrijze personenauto hebben zien rijden. Daarnaast ontvangt het team graag camerabeelden, bijvoorbeeld van beveiligingscamera’s of dashcams in voertuigen. Ook als u andere informatie heeft, en u heeft nog niet met de politie gesproken, dan hoort het team graag van u. Dat kan via 0900-8844 of door het online tipformulier in te vullen. Via dit formulier kunt u ook beelden ter beschikking stellen aan de politie. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Politie zoekt getuigen van diefstal met geweld