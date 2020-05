Politie zoekt getuigen van auto-inbraken in Oost

Aalsmeer – In de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 april zijn er tussen 23.00 en 06.00 uur in Nieuw-Oosteinde meerdere keren verschillende auto’s van het merk Audi type A3 opengebroken. Hierbij was het de daders voornamelijk om het stuur te doen.

Op verschillende al bij de politie bekende videobeelden is te zien dat er meerdere jonge mannen door de wijk lopen met hun capuchon op.

Ook blijkt dat deze jonge mannen vermoedelijk een voorverkenning hebben gedaan in de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 april. Deze voorverkenning zou zijn gedaan met een kleine zwarte personenauto, mogelijk voorzien van witte kentekenplaten.

De politie hoopt dat getuigen deze auto hebben zien rijden of (ook) camerabeelden hebben van de verdachten. Inwoners die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 met vermelding van registratienummer 2020084903. Ook anoniem melden is mogelijk, dit kan via 0800-7000.

De Audi’s waar ingebroken is, stonden geparkeerd in de Koningsstraat, Maximalaan, Bernardstraat, Ruisvoornlaan en Atalantalaan.