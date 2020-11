Politie zoekt getuigen straatroof in Uithoorn

Uithoorn – Donderdagmiddag 19 november jl, werd een 58 jarige man, rond 12.00 uur, slachtoffer van een straatroof met geweld aan de Industrieweg in Uithoorn. De man werd door twee jongens in een wurggreep gehouden en beroofd van zijn geld en horloge. De man hield hier buiten de enorme schrik, verwondingen over aan zijn ribben en zijn knie. De beroving vond plaats in de buurt van de fietstunnel aan de Industrieweg naar de Admiraal de Ruyterlaan. Volgens het slachtoffer zijn de twee verdachten na de straatroof op een zwarte fiets gevlucht weggereden.

Getuigen

De politie is op zoek naar de verdachten en wil graag in contact komen met getuigen. Heeft u informatie over deze straatroof? Heeft u misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.