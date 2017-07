Politie zoekt getuigen van brandstichting

Kudelstaart – Vrijdagmiddag 21 juli omstreeks half vijf zijn de politie en de brandweer uitgerukt voor een brand in een woning aan de Kudelstaartseweg. Het betreft een twee-onder-een kap woningen, die al geruime tijd leeg staat. Bij de grote brand zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen. Wel is er veel schade en zijn er sterke aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting. De politie is een onderzoek gestart en vraagt uw hulp bij de opsporing naar de daders.

Tot nu spreken meerdere getuigen van een aantal kinderen die gezien zijn bij de bewuste woning. Deze kinderen gingen de woning in en nadat zij het huis verlieten ontstond er hevige rookontwikkeling. De kinderen worden omschreven als twee jongens en een meisje. Ze waren alledrie met de fiets. Een van de fietsen is olijfgroen, de twee andere vermoedelijk zwart of in ieder geval donkerkleurig. Opvallend is dat alle fietsen een rek hebben aan de voorzijde.

Uit het politieonderzoek komen drie signalementen naar voren:

Meisje: Blank, 12 tot 16 jaar, blond haar (in een staart), ongeveer 1.60 tot 1.70 meter lang, vol postuur en ze droeg zwarte kleding. Vermoedelijk een jurk.

Jongen 1: Blank, 13 tot 14 jaar oud, blond haar (in nette scheiding) en ongeveer 1.60 tot 1.70 meter lang. Hij droeg een rode korte broek en een geel shirt met bloemenmotief.

Jongen 2: Blank, 1.70 tot 1.75 meter lang, normaal postuur en smalle gelaatsvorm. Hij droeg een t-shirt met een lichtgrijs jack.

Het vermoeden is dat de drie kinderen mogelijk uit de directe omgeving komen van de Kudelstaartsweg. De oproep van de politie is vooral gericht aan ouders/verzorgers. Herkent u de omschreven kinderen of mogelijk uw eigen kind? Neem dan contact op met de politie, recherche district Zuid via 0900-8844 en doen een melding anoniem via 0800-7000. Alle informatie in deze zaak is welkom.

De brandende woning aan de Kudelstaartseweg. Foto: Marco Carels