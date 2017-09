Start woningbouw in Polderzoom 1

Aalsmeer – Eerst was het een ietwat rommelig gebied, later leek het wel of Aalsmeer er een tweede zandstrand bij gekregen had en nu staat de volgende (definitieve) verandering op stapel. Er gaat gebouwd worden in Polderzoom, de gronden tussen de Stommeerkade, Baanvak en de Burgemeester Kasteleinweg.

De machines staan klaar, binnenkort gaan hier de heipalen de grond ingeslagen worden. De woonlocatie Polderzoom is opgeknipt in twee fases. Met de eerste fase wordt nu gestart. Fase een is ook weer in delen gesplitst (Noord en Zuid). In Zuid worden zo’n 88 woningen gebouwd en in Noord zullen ongeveer 70 woningen gaan verrijzen.

Voor fase twee is in het voorjaar een concept startnotitie gemaakt. Deze is voor de zomer de inspraak voor inwoners ingegaan en reacties hierop worden momenteel verwerkt. De volgende stap is de conceptnota de definitieve status gegeven. Dit besluit wordt nog dit najaar genomen door de gemeenteraad. Fase twee gaat uit van de realisatie van ongeveer 100 woningen.

Foto: Niek van de Merbel