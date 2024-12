Abcoude – In een bomvol Theater Piet Mondriaan aan de Broekzijdselaan in Abcoude gaf Alexander Broussard en band afgelopen vrijdag een zinderend optreden met zijn Billy Joel Experience. Een avond lang genieten en vaak ook van meezingen. Uit het enorme repertoire van de beroemde Billy Joel vertolkte Broussard met verve liederen als ‘My life’, ‘We didn’t start the fire’, ‘Just the way you are’, ‘Honesty’, ‘She’s always a woman’ en ‘New York state of mind’.

Tot verrassing van de bezoekers had ook het Abcouder Creatoonkoor een aandeel in deze performance. Gedirigeerd van achteruit de zaal door Sadhu Bolland zong het koor voor de pauze samen met Alexander het gevoelige ‘Goodnight Saigon’ over de broederschap onder militairen tijdens de Vietnamoorlog.

Aan het eind van het concert nodigde Broussard de zangeressen opnieuw op het toneel, waar een prachtige versie van ‘The Longest Time’ klonk. Tot slot gingen zowel bij het publiek als bij de musicerenden op het toneel alle remmen los bij een uitvoering van ‘Pianoman’, Joels eerste single uit 1973.

Op de foto: Podium voor Creatoonkoor bij Billy Joel Experience. Foto is aangeleverd.