Plastic en rommel in water na Vuur en Licht

Ingezonden

Aalsmeer – Zaterdag 2 september heeft een groot deel van de bevolking van de gemeente Aalsmeer weer kunnen genieten van Vuur en Licht op het Water. Ik zelf ook. Drankje mee, hapjes mee en super gezellig. Het weer zat ook mee in ieder geval. Zo ook de zondagochtend er na. Zoals wel meer Kudelstaarters doen ben ik zondag ook nog even een stukje gaan varen op de Westeinder.

Op een gegeven moment zag ik bij de waterskibaan wat drijven in het water. Het bleek een grote lege fles rum. En toen viel het ineens op. Overal dreef rommel. Het restant van een gezellig feestje. Ik heb een minuut of 45 rondgedobberd denk ik. Eindresultaat: twee boodschappentassen vol glaswerk, één grote tas met plastic en tetra en een tas met voor een euro of vier statiegeld flessen en blikjes. Dat allemaal met één bootje in drie kwartier.

Een feestje op het water is leuk, maar zullen we er voor zorgen dat iedereen volgende jaar een vuilniszak/bak mee heeft op de boot in plaats van alles in het water te mikken?

R. Stork, Kudelstaart, rico.stork@gmail.com

Dit weekend Pramenrace, ook een feestje op het water. Vergeet niet een vuilniszak/bak mee te nemen. Samen voor een schoon Aalsmeer!