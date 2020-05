Piet en Riet Lammers 60 jaar getrouwd!

Kudelstaart – Afgelopen zondag 24 mei zou het bruidspaar Lammers uit Kudelstaart hun diamanten huwelijk vieren, maar corona gooide ook hier roet in het eten. In plaats van een gezellig samenzijn met familie en vrienden, moesten Piet en Riet nu samen thuisblijven en eenzaam het grote jubileum vieren. Maar gelukkig werd er door een aantal mensen alsnog een klein feestje georganiseerd.

21 Duizend dagen

Zestig jaar geleden stapten Piet (89 jaar) en Riet (82 jaar) in het huwelijksbootje. Wat voor weer het die dag was, weten ze niet meer. Maar dat het een prachtig huwelijk is geweest, en nog steeds is, dat bevestigen beide. Al ruim 21 duizend dagen zijn ze nu getrouwd, en slechts 30 dagen hiervan waren dagen waarop ze ziek waren, aldus Piet Lammers. De zestig jaar samen zijn dus ook zeer gezonde jaren geweest.

Warm bad

Het bruidspaar heeft jarenlang heerlijk aan de Herenweg gewoond. Maar wonen nu sinds een aantal jaren in de flat aan de Zwanebloemweg in Kudelstaart. In een prachtig appartement, met een fantastisch uitzicht over de Westeinderplassen. Een warm bad, zoals ze beide aangeven. Vriendelijke buren door de hele flat, die vaak op visite komen om een kaartje te leggen of een borreltje te drinken. Piet en Riet glunderen als ze hierover vertellen, zo gezellig vinden ze altijd de aanloop en de gezellige uurtjes.

En daarom werd er natuurlijk een klein, op veilige afstand (1,5 meter), feestje georganiseerd voor het diamanten bruidspaar. Het bruidspaar had de bewoners in het complex voorzien van een klein flesje champagne, om gezamenlijk te proosten op de zestig jaar samen.

Verrassing

Maar de verrassing voor het bruidspaar was nog veel groter. Beide werden naar beneden gehaald, de flat was versierd, de vlaggen hingen uit en een klein groepje familie en vrienden stond het bruidspaar op te wachten. Er was een quiz georganiseerd over Piet en Riet, waarbij zelfs de danskwaliteiten van het bruidspaar getoond werden.

En met iedere bewoner van het complex op een balkon, en familie en vrienden op afstand, werd er uiteindelijk gezongen en geproost op het diamanten huwelijk. Piet en Riet kijken terug op een heel gezellig feest.