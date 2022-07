Peter Janmaat neemt na 50 jaar afscheid van sierteelt

Aalsmeer – Na een carrière van exact 50 jaar neemt Peter Janmaat afscheid van de handel. Het bekende gezicht van de nationale en internationale sierteelt heeft na een prachtig professioneel pad van maar liefst 50 jaar besloten af te zwaaien. Het laatste decennia heeft Janmaat met veel plezier zijn kennis en ervaring gedeeld met het ambitieuze team van Bouquetnet en Celieplant. Dit jaar is Janmaat 65 jaar geworden en kiest hij voor een stap terug. Hij wil uit de dagelijkse operaties, ziet uit naar meer tijd voor zijn vrouw en familie en betrokken te blijven bij jong talent.

Van timmerman naar directeur

Exact 50 jaar geleden, op 1 augustus 1972, begon Peter Janmaat zijn loopbaan bij Zurel. Hier begon hij als een hulpje die de spijkers uit de, toen nog houten, kisten trok waar de bloemen in werden vervoerd. Als vijftienjarige met slechts een diploma voor timmerman op zak, viel hij bij de toenmalige Zurel directie op door zijn enthousiaste houding. Al snel begon hij de carrièreladder te beklimmen, werkte hij minstens 50 uur per week en deed hij diverse opleidingen.

De overname van het familiebedrijf door het Italiaanse Ciccolella markeerde het einde van een 36-jarige carrière bij Zurel. Daarna is Janmaat 4 jaar zelfstandig aan de slag gegaan in de sierteeltbranche en aansluitend nog eens tien jaar bij Groenland, waar hij verantwoordelijk was voor de organisaties Bouquetnet, Celieplant en Bouquetnet Greenpackers.

De afgelopen jaren is Janmaat werkzaam als managing director bij Bouquetnet en Bouquetnet Greenpackers in Aalsmeer, hij is in deze functie verantwoordelijk voor de algehele dagelijkse gang van zaken. Deze organisatie, die op duurzame wijze kwaliteitsboeketten levert aan internationale retailers, draagt Janmaat een warm hart toe. Een jong, ambitieus team, vele successen en een stijgende omzet maken dat hij de laatste jaren als zeer prettig heeft ervaren.

Peter Janmaat: “Voor mij is dit een ‘full circle moment’. Ik ben begonnen bij Zurel als vijftienjarige zoon van de Aalsmeerse melkboer en had nooit gedacht dat dit mijn pad zou zijn. Robert Zurel, de laatste Zureller die betrokken was bij het familiebedrijf Zurel, vroeg mij tien jaar geleden bij zijn bedrijf Bouquetnet. Dat dit het laatste deel van mijn carrière is geweest, voelt helemaal kloppend. Ik ben heel dankbaar voor mijn carrière, de ontmoetingen, de successen, de leermomenten en voor mijn vrouw en familie die mij altijd hebben gesteund. Na 50 jaar is het tijd om een nieuwe weg in te slaan en ik kijk er naar uit om mijn ervaring en energie parttime te gaan inzetten voor jong talent bij One Flora Group, naast meer tijd te hebben voor mijn vrouw, familie en dierbaren.”

Kennis verder delen

Janmaat zal parttime aan de slag gaan bij One Flora Group als projectmanager. One Flora Group is een nieuwe organisatie, gevormd uit de fusie van Groenland en L&M Groep op 28 juni 2022. Met deze fusie werd een unieke, strategische samenwerking gerealiseerd die past bij de groeistrategie van beiden familiebedrijven. ‘Together as one’ zetten ze in op een slimmere keten, waarbij ze zich verbinden aan het succes van kwekers en klanten met duurzaamheid hoog in het vaandel. Leuk detail, Peter Janmaat heeft met drie generaties van de familie Zurel gewerkt en nu ook met de derde generatie van de familie Leeuwenburg.

Afscheid

Een officieel afscheid volgt na de zomer, hiervoor zullen de uitnodigingen te zijner tijd verzonden worden.