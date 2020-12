Participe gaat corona-creativiteit bundelen

Aalsmeer – Corona. De wereld lag stil, maar mensen kwamen in beweging. Op verschillende manieren. Ook creatief geworden in deze coronatijd? Een schilderij gemaakt, mooie tekeningen, een leuk breiwerkje, een boek of verhaal geschreven of buurtgenoten verrast met een maaltijd?

Al deze creativiteit wil Participe Amstellandgraag in beeld gaan brengen en levend houden tijdens rondreizende exposities in 2021. Verhaal of creatie delen? Participe Amstelland ontvangt graag verhalen en/of creaties via email: a.bugala@participe.nu. Per post naar: Participe Amstelland, Hadleystraat 55, 1431 SL Aalsmeer onder vermelding van Creativiteit in corona. Afgeven en aanbieden ter attentie van de activiteitencoach is ook mogelijk, evenals bellen. Participe Amstelland komt de verhalen en/of creaties dan persoonlijk ophalen, fotograferen of wat nodig is.

De expositie zal vanaf februari afwisselend op verschillende locaties te bezichtigen zijn. Voor vragen kan contact opgenomen worden met activiteitencoach Ania Bugala via 06-30043559 (maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar).

Meer info: www.participe-amstelland.nu/creatiefincorona