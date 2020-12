Participe deelt ruim 400 kerstpakketten uit

Aalsmeer – Afgelopen week heeft Participe Amstelland Aalsmeer in samenwerking met verschillende lokale ondernemers ruim 400 kerstpakketten uitgedeeld in Aalsmeer. De reacties hierop waren hartverwarmend.

Niet alleen konden huisartsen en medewerkers van Participe aangeven wie in deze tijd een steuntje in de rug kan gebruiken, er is ook een oproep geplaatst wie volgens inwoners van Aalsmeer hiervoor in aanmerking zou moeten komen. Er zijn heel veel aanmeldingen binnen gekomen.

Wethouder Wilma Alink van Zorg had graag willen helpen bij het uitdelen van de kerstpakketten, maar de lockdown gooide deze plannen in de war. “Dit is natuurlijk weer een prachtig initiatief. Juist nu is het waardevoller dan ooit om mensen een hart onder de riem te steken. Mooi dat ook lokale organisaties en ondernemers hier aan mee willen werken, ondanks dat het voor hen ook geen makkelijke tijd is. Ik wil graag iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie heel hartelijk bedanken”, aldus de wethouder.

Foto: Muriëlle is één van de inwoners die een kerstpakket kreeg uitgereikt. Ze is aangemeld door een vriendin, die schreef dat Muriëlle altijd voor iedereen klaar staat. Nu werd ze zelf verrast en in het zonnetje gezet.