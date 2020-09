Parklaan flat versierd met fraai gedicht

Aalsmeer –Donderdag 3 september werd het eerste gevelgedicht in Aalsmeer officieel onthuld. Alle betrokkenen die zich de afgelopen twee jaar met dit project hebben bezig gehouden waren aanwezig. Op Alex Boom na. “Waar is Alex?” Alex Boom heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het gevelgedicht. Hij heeft alle technische handelingen tot in de puntjes uitgevoerd. Maar Alex was alweer met hele andere zaken bezig en verhinderd om te komen. Gelukkig waren de vertegenwoordigers van de Wijkraad Stommeer, bewonerscommissie Stommeer, Wooncorporatie Eigen Haard, leden van KCA werkgroep podiumkunst en literatuur en de werkgroep Seringenpark, – ‘Het Seringenpark is een echt gemeente monument geworden.’- wel aanwezig evenals de dichter JohnTesselaar. Hij las zijn gedicht; Harmonie – in 2016 geschreven – zelf voor.

Namens KCA vertelde Ans de Kruijf dat er een keuze is gemaakt uit meer dan honderd gedichten. “Wij wilden graag een Aalsmeerse dichter. Dat uiteindelijk werd gekozen voor Harmonie geeft precies de sfeer weer die past bij de totale voorbereiding.” Het gedicht is te zien op de blauwe muur van de Parklaanflat tegenover het Seringenpark.

Dit gedicht kom bij je binnen

Wethouder Wilma Alink was vooraf aan de onthulling even door het Seringenpark gelopen om het gedicht op afstand te bekijken en in alle rust te lezen. “Voor mij is dit een gedicht dat binnenkomt.” Wat haar met name heel trots en blij maakte was de harmonische samenwerking en de verbinding die daardoor tussen alle betrokkenen is ontstaan. “Hier wordt Aalsmeer mooier en blijer van.”

Mooie geste van Eigen Haard

Wooncorporatie Eigen Haard heeft een fonds dat speciaal bedoeld is om gevels en omgeving te verfraaien. Anky de Korne, zij sprak namens het Eigen Haard fonds: “Wij verzinnen niet zelf maar faciliteren de ideeën van bewoners.” Eens per jaar komt de jury bij elkaar en de drie meest interessante ideeën worden financieel gehonoreerd. “Voor dit jaar kunnen er nog ideeën ingezonden worden.” Daarop sprong meteen één van de werkgroepleden van het Seringenpark in. “Wij willen graag nog één bankje. Dan kunnen mensen vanaf dat bankje naar het gevelgedicht kijken.”

Vijf jaar geleden

Een initiatief voor het plaatsen van gevelgedichten is vijf jaar geleden ontstaan. En dan wordt duidelijk hoe belangrijk samenwerken en verbinden is waar de wethouder het ook over had. Helaas ontbrak die juiste samenwerking in één van de wijken waar oorspronkelijk het eerste gevelgedicht zou komen. In principe was alles rond maar toch ging het helaas fout. Gelukkig is Brenda Eikelenboom van Eigen Haard het plan om in Aalsmeer een gevelgedichtenroute te maken niet vergeten. En dat geeft de burger dan weer moed.

Janna van Zon

Foto: Gemeente Aalsmeer