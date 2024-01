Para-zwemmers Oceanus schitteren in Lelystad

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 6 januari zwommen drie zwemmers van Oceanus in Lelystad mee bij de eerste para-zwemwedstrijd van 2024. Deze wedstrijd is voor zwemmers met én zonder beperking, waarbij de strijd aangegaan kan worden met sporters van hetzelfde niveau. Lorenzo Kliffen en Harry van Aurich mochten meteen tegen elkaar zwemmen in dezelfde serie op de 100 meter rugcrawl. Harry wist lange tijd voor te blijven, maar na een ongelukkig keerpunt kwam Lorenzo hem toch voorbij. De 50 meter schoolslag zwom Fiene van den Berg in een nieuw persoonlijk record, ruim vier seconden sneller dan een half jaar geleden. Harry wist op dezelfde afstand precies zijn eigen tijd te zwemmen. Als afsluiter stond de 200 meter vrije slag op het programma. Fiene zwom ook hier een prachtige tijd en tikte aan in 5.29.5. Lorenzo en Harry zwommen naast elkaar. Lorenzo was al snel vooruit en finishte als eerste in 3.25.4, hij was zelf zo verrast dat hij dacht dat hij te weinig banen had gezwommen!

Voor Harry was het de eerste keer dat hij acht banen borstcrawl zwom in een wedstrijd. Hij verdeelde zijn race goed en had zelfs nog energie over voor een eindsprint. Hij tikte aan in 3.29.0. Na de wedstrijd waren er voor alle zwemmers mooie herinneringsmedailles.

Lenie van der Meer Bokaal

Een aantal verenigingen heeft het initiatief genomen om vaker wedstrijden te organiseren waar para-zwemmers met en tegen elkaar kunnen zwemmen.

De volgende wedstrijd staat gepland in De Waterlelie in Aalsmeer. Op zondag 17 maart nodigt Oceanus para-zwemmers uit heel Nederland uit voor de Lenie van der Meer Bokaal in het zwembad aan de Dreef. Een datum om alvast in de agenda te noteren!

Foto: Para-zwemmer Harry van Aurich in actie. Foto: Oceanus