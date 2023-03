Pannenkoeken eten in trek in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Het was een gezellige drukte in Buurthuis Hornmeer op Pannenkoekendag. Afgelopen vrijdag 17 maart kon iedereen in het Buurthuis aan de Dreef op deze bijzondere feestdag een lekkere pannenkoek komen eten. Bijna 100 mensen kwamen naar het buurtrestaurant.

Voor de kinderen speelde Poppentheater Zelen de voorstelling Snoeptand. Jong en oud genoot van een lekkere pannenkoek, een drankje en de leuke poppenkastvoorstelling.

Het evenement smaakt naar meer. Op zaterdag 1 april organiseert het team van Buurthuis Hornmeer een gezellige pubquiz. Teams van 3 tot en met 5 deelnemers kunnen zich nu aanmelden via buurthuishornmeer@gmail.com.