Uithoorn – Op zondag 7 januari om kwart over zeven in de avond kregen de alarmdiensten een paniekmelding. In de Gaspariflat had een ongeval plaatsgevonden met een acht maanden oude baby.

Het kind was van de commode gevallen. De politie en de ambulancedienst zijn direct ter plaatse gegaan. De medewerkers van de ambulance hebben het kind uitgebreid onderzocht. Ondanks dat de baby alweer lachte, is besloten voor de zekerheid een extra controle te doen in het ziekenhuis.