Paddenstoelenspeurtocht in Uithoorn voor kids

Uithoorn – Ben jij tussen de 8 en 12 jaar kom dan 31 oktober paddenstoelen speuren in het Libellebos. Want wist je dat het Libellebos een echt sprookjesbos is. Je kunt zo maar oog in oog staan met Heksenboleten, Dodemansvingers, Duivelseieren, en elfenbankjes. Of wie weet, durf jij het wel aan, om een Judasoor te eten. Een paddenstoel maar natuurlijk niet giftig. En onder het tapijt van bladeren zullen we ook tal van bodemdiertjes zien, die lusten ook wel een stukje paddenstoel.

De bijeenkomst wordt begeleid door twee IVN natuurgidsen; Lia Rademaker en Anja de Kruijf. Ben jij zo’n speurneus en hou je van lekker buiten zijn meld je dan aan door een mailtje te sturen naar anjadekruijf@outlook.com of lia.rademaker@gmail.com.

De ontmoetingsplaats is 31 oktober om 13.30 bij het ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaaan in Uithoorn. De bijeenkomst is gratis en je ouders kunnen je om 15.30 weer ophalen.

Aanmelden is verplicht en ze houden zich aan de RIVM richtlijnen