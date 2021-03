Paaswandeling rond de kinderboerderij

Aalsmeer – Er wordt veel gewandeld in deze coronatijd. Ook voor kinderen is het gezond om lekker naar buiten te gaan. Voor jonge kinderen is wandelen leuker als er ook iets te ontdekken is. Kinderboerderij Boerenvreugd is nog steeds gesloten voor publiek. Veel Aalsmeerders missen het uitje naar de dieren en de speeltuin. Een wandeling door het hornmeerpark om het boerderijterrein kan wel en deze route is de komende weken nog leuker voor een wandeling met kinderen.

Van 13 maart tot en met 2 april kunnen kinderen de paaswandeling lopen. Er staan op het terrein van de kinderboerderij paasitems. De paaskippen, paashazen en vrolijke lente-decoraties zijn vanaf het wandelpad goed te zien. Bij de items staan letters. De letters samen vormen een woord. Bezoekers kunnen bij de hoofdingang van de kinderboerderij (speeltuinzijde) het park inlopen en volgen het pad om de boerderij. Tijdens de wandeling gelden de landelijke coronamaatregelen.

Ouders kunnen een wandelformulier uitprinten via facebook of de site van de boerderij (www.boerenvreugd.nl). Hierop kan de oplossing worden ingevuld. Ook bestaat de mogelijkheid om de oplossing, samen met de naam van het kind, leeftijd en telefoonnummer op een blanco vel papier te schrijven. Het wandelformulier (of blanco papier) en pen moeten de wandelaars dus zelf meenemen. De oplossingen mogen in de rode brievenbus van de boerderij aan het einde van de wandeling. Op zaterdag 3 april worden de prijswinnaars bekend gemaakt.