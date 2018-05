Uithoorn – Zondag 13 mei rond 20.15 uur in de avond is aan de Bovenkerkerweg, vlak langs de N201, een paard in de sloot geraakt. De brandweer, waaronder de duikwagen uit Amstelveen, was snel ter plaatse.

De mannen hebben het paard met vereende krachten uit de sloot weten te trekken. Op het eerste gezicht lijkt het paard het alleen koud te hebben en verder weinig te mankeren. De merrie is heeft een deken op gekregen en is naar een warme stal gebracht.

Foto: VTF – Vivian Tusveld