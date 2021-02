Overname DEEN door AH, Vomar en DekaMarkt

Aalsmeer – DEEN heeft met Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt overeenstemming bereikt over de intentie om alle 80 winkelfilialen van DEEN Supermarkten aan deze drie partijen te verkopen. Het is de bedoeling dat van de 80 winkels, 39 filialen de Albert Heijn-formule krijgen, 22 filialen de Vomar Voordeelmarkt- en 19 de DekaMarkt-formule.

De betrokken partijen delen de Noord-Hollandse achtergrond met DEEN en hebben een lange staat van dienst. Om toonaangevend te blijven in de snel veranderende en competitieve foodretailmarkt zijn volgens de directie van DEEN de komende jaren forse inspanningen nodig. De supermarktketen zou met het oog op de toekomst flink moeten investeren in de mechanisatie van de logistiek en e-commerce. De omvang van de nodige investeringen heeft de familie in goed overleg met de directie doen besluiten om een andere strategische keuze te maken en het bedrijf te verkopen.

Voorwaarden en proces

DEEN, Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt streven ernaar zo snel mogelijk alle benodigde goedkeuringen te verkrijgen. De transacties worden naar verwachting in de tweede helft van 2021 afgerond, mits aan alle voorwaarden is voldaan. Overigens is nog niet (definitief) bekend welke winkels van DEEN omgetoverd worden tot Albert Heijn, Vomar of DekaMarkt-filialen. Het blijft dus nog even gissen welk ‘naambord’ op de gevel van de DEEN aan het Molenpad in Aalsmeer komt.