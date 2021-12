‘OV op Maat’ als proef van start in Aalsmeer

Aalsmeer – Vanaf zondag 12 december is het mogelijk om gebruik te maken van een nieuw vervoermiddel: ‘OV op Maat’. OV op Maat is Openbaar Vervoer dat rijdt van een aantal haltes in Aalsmeer naar twee knooppunten: het nieuwe busstation langs de Burgemeester Kasteleinweg en de halte bij het Drie Kolommenplein. Het gaat hier om een proef van zes maanden met een mogelijke verlenging van zes maanden als er voldoende gebruik van wordt gemaakt.

Wethouder Robert van Rijn: “OV op Maat is Openbaar Vervoer dat ervoor zorgt dat er vanuit een aantal haltes binnen Aalsmeer, waar vanwege de nieuwe dienstregeling geen reguliere OV-bus meer rijdt, gemakkelijk kan worden gereisd naar en van het knooppunt busstation Burgemeester Kasteleinweg of het Winkelgebied Aalsmeer Centrum. Het OV op Maat gaat op alle dagen van de week tussen 7.30 en 21.30 uur rijden en is een goede aanvulling op de nieuwe dienstregeling.” Vanaf 12 december vervalt namelijk de busroute door het Centrum, omdat Connexxion de nieuwe vrije busbaan op de Burgemeester Kasteleinweg in gebruik neemt.

Zeven haltes

De haltes waarvandaan (en waar naartoe) kan worden gereisd zijn de bushaltes bij de Stommeerkade, bij het Seringenpark, in de Beethovenlaan, de Mozartlaan, Aalsmeerderweg (142), Middenweg en Vuurdoornstraat. Vanaf deze haltes kan rechtstreeks een rit geboekt worden naar en van de twee knooppunten. Onderlinge verbinding tussen bovenstaande haltes is niet mogelijk. De ritprijs van OV op Maat is 1,65 euro. Reserveren van een rit kan minimaal één uur van tevoren. De reservering kan telefonisch worden gedaan of via de App ‘OV-op-Maat’. De App is vanaf 11 december te downloaden.

Gedurende de pilot is rolstoelvervoer helaas (nog) niet mogelijk. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Wmo vervoer. Mensen die niet in een rolstoel zitten, maar wel minder mobiel zijn, kunnen ook gebruikmaken van ANWB AutoMaatje. Meer informatie over deze regeling en het rolstoelvervoer is te vinden op www.connexxion.nl/2022 www.zorgonlineaalsmeer.nl en www.automaatje-aalsmeer.nl.