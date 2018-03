Oude Raadhuis: IJsland en engelenvleugels

Aalsmeer – Een installatie van fragiele porseleinen engelenvleugels lijken licht te geven aan de stevige stoere pasteltekeningen over indrukwekkende IJslandse landschappen met kleuren waar je zo ingezogen kunt worden. De kunstwerken zijn te zien in de grote zaal van het Oude Raadhuis. Het is een eerste indruk van de nieuwste expositie die daar vanaf aanstaande donderdag 15 maart tot en met 29 april te zien is. Hoofdrolspelers zijn de kunstenaars Juke Hudig en Annette van den Bergh.

Van Juke Hudig hangt in elk van de drie zaaltjes werk met een ander thema. In de grote zaal zijn dat werken over het ruige weidse landschap van IJsland. Zoals Hudig die typische en weerbarstige natuur van IJsland weergeeft met die luchten en het diepe donkere blauw van de zee kunnen er niet veel. In het Tuinzaaltje hangt werk waar Hudig bekend mee werd. Daar hangen kleurrijke realistische bloemenpastels als de tuinen uit je dromen. Ze legt daarbij de nadruk op de veelheid van vorm en kleur. Het is een feest om naar te kijken. Dat ze veelzijdig is blijkt wel uit het werk dat in het Kleine zaaltje hangt. Dat gaat over de ballade ‘De Dwerg’ die door F. Schubert op muziek werd gezet. Ze vindt het een wonderschoon sprookje en heeft geprobeerd met haar tekeningen de avonturen van deze dwerg weer te geven.

Teer en fragiel

Bij het ter perse gaan van dit bericht hingen nog niet alle porseleinen engelenvleugels van dat kostbare maar oh zo breekbare keramiek dat Annette van den Bergh maakt. Dat fragiele zit in al haar werk en ook een tikje humor zoals bij de witte porseleinen kelken die net wat scheef op het voetje zijn gezet. De schaaltjes die ze maakt zijn wit met prachtige kleurtonen. Teer en fragiel tegelijk. Het is keramiek met een poëtisch accentje dat er zijn mag.

Opening

Aanstaande zaterdag 17 maart om 16.00 uur wordt deze bijzondere tentoonstelling geopend door dichter en schrijfster Anne Possel. Possel is een schrijver die door middel van haar werk stem wil geven aan de ziel. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Alles bij elkaar genomen is het een bezield stel kunstenaars dat al een tijdje aan de weg timmert. Het werk dat ze maken komt in het Oude Raadhuis heel goed tot uitdrukking. Kortom, de beeldende kunstcommissie van Stichting KCA heeft weer een tot de verbeelding sprekende expositie binnen haar muren weten te halen. De expositie is nog te zien tot en met zondag 29 april, elke donderdag tot en met zondag tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9.

Foto: Even pauze voor de inrichtingsploeg.