Organisaties blij met donaties Nieuwendijk

Aalsmeer – Diverse organisaties kregen vorige maand een bedrag op hun rekening gestort namens Autobedrijf Nieuwendijk. Zij reageerden blij en verrast op dit onverwachte steuntje in de rug.

Jaarlijks mogen de medewerkers van Nieuwendijk een gift doneren aan een goed doel. Elk personeelslid van het bedrijf kiest een doel waaraan hij/zij de gift wil besteden. De hoogte hiervan is gekoppeld aan de omzet van het bedrijf. Een groot aantal organisaties in de regio werd verrast met een gift van de bekende Renault- en Daciadealer. In totaal ging het om een bedrag van 19.310 euro.

Groot bedrag voor de Regenboog Groep

Een groot deel van het bedrag ging naar de Regenboog Groep. De groep zet zich in voor Amsterdammers die in (sociale) armoede leven. Zij helpt deze mensen actief aan de samenleving deel te nemen. Dankzij de donatie kunnen zes daklozen een opleiding tot heftruckchauffeur volgen en een baan vinden.

Sjaak Nieuwendijk en drie van zijn collega’s gingen naar het opvangcentrum in de Amsterdamse Pijp om de cheque van 6.610 euro te overhandigen. Dit moment werd extra feestelijk omdat de vier Nieuwendijkers een heerlijke zomerse maaltijd bereidden waar gezamenlijk van werd gesmuld. Geweldig dat Autobedrijf Nieuwendijk deze en andere organisaties in en rond Amsterdam ondersteunt!