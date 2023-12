Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 9 december is er weer een live optreden in Joppe. Deze keer is het de beurt aan de band Hopper. Deze band speelt voor de eerste keer in het café in de Weteringstraat. Hopper is een strakke coverband uit Delft en speelt rocksongs uit de jaren tachtig tot nu. Er is altijd interactie met het publiek waardoor het leuk is om naar te luisteren en om naar te kijken. Het optreden begint rond 21.30 uur en de toegang is zo als altijd in Joppe helemaal gratis!