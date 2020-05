Optische illusie bij ondergrondse containers Brusselflat

Uithoorn – Om ervoor te zorgen dat er minder afval wordt neergezet naast de ondergrondse containers is bij de Brusselflat een prachtige 3D graffiti tekening rondom deze containers gemaakt. Wethouder Hans Bouma was nieuwsgierig en nam een kijkje bij de Brusselflat. Hij was meteen onder de indruk van de tekening. “Het gebeurt regelmatig dat mensen afval naast de ondergrondse afvalcontainers zetten. Bijplaatsen van afval leidt tot een rommelig aanzicht en zorgt ook voor ergernis bij de inwoners. Afval trekt afval aan, daardoor wordt er nog meer bijgeplaatst. Dit zorgt voor meer zwerfafval. Dit afval moet apart worden opgehaald, wat weer leidt tot extra kosten voor het opruimen en verwerken. Ik hoop dat deze optische illusie bij plaatsingen voorkomt. U kunt uw grofvuil (onder andere huishoudelijke apparaten en meubilair) zelf wegbrengen naar het scheidingsdepot.”