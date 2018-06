Optimist & kielboot on Tour bij Zeilschool

Aalsmeer – Tijdens de Westeinder Water Week organiseert de Zeilschool Aalsmeer van donderdag 5 tot en met zondag 8 juli de Optimist & kielboot on Tour.

Optimist on Tour is een door heel Nederland rondtrekkende festiviteit waarbij kinderen en jongeren de kans krijgen om gratis kennis te maken met de watersport. Kom Optimist- of kielbootzeilen, kanovaren of suppen! Volwassenen kunnen ook volop kennismaken met het zeilen in een van de kielboten.

Wees zeker van een plek en schrijf je vooraf in, kies voor de Optimist (deelname vanaf 5 jaar) of de kielboot (vanaf 8 jaar en volwassenen) en kies een datum voor ‘optimist on tour’. Inschrijven op de dag zelf op het Surfeiland is ook mogelijk, maar of er dan nog plaats is?! Voor deelname geldt één voorwaarde: je hebt een zwemdiploma of je bent bezig voor zwemdiploma A. Meer informatie en aanmelden: www.zeilschoolaalsmeer.nl

Q-cup Aalsmeer

Op zondag 8 juli organiseert de Zeilschool Aalsmeer ook de Q-Cup voor kinderen die kennis willen maken met het wedstrijdzeilen. Dit is een regionale, vriendschappelijke en laagdrempelige Optimistwedstrijdserie van drie losse wedstrijddagen, plus een landelijke finaledag. Op een ontspannen, gezellige wijze maak je kennis met het wedstrijdzeilen. Deelname kan als je in het bezit van het diploma Optimist CWO2 of vergelijkbare ervaring. De andere wedstrijddata zijn: bij WV Nieuwe Meer op 15 juli en bij WV Schiphol op 16 september. Het inschrijfgeld bedraagt €15,- per dag, inclusief zeilschoolboot en een heerlijke lunch! Deelname en aanmelden kan via www.qcup.nl

Westeinder Water Week

Tijdens de Westeinder Water Week van 5 tot en met 8 juli worden diverse activiteiten op en rond de Westeinderplassen georganiseerd. Net als vorig jaar staat Aquapalooza weer op het programma, net als de Rib Rally, de Eredivisie Zeilen en het Regenboog Zeilen. Nieuw is het Aero Zeilen. Kijk voor meer informatie op www.westeinderwaterweek.nl of op facebook.