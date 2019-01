Opnieuw Groene vlag voor Westplas Mavo

Aalsmeer – Een feestelijke start van het tweede deel van het schoolseizoen bij de Westplas Mavo afgelopen maandag 7 januari. Op deze eerste schooldag na de kerstvakantie kon een feestje gevierd worden. Voor de tweede maal namelijk mocht de Groene vlag in top!

Duurzame scholen

De Westplas Mavo in de 1e J.C. Mensinglaan houdt zich al bijna vijf jaar intensief bezig met duurzaamheid. Hiervoor doet de school mee met het programma van Eco-Schools Nederland, ‘s werelds grootste duurzaamheidskeurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd doen maar liefst 52.000 scholen uit 69 landen mee. In Nederland doen er inmiddels 144 scholen mee en 89 daarvan hebben net als de Westplas Mavo het hoogst haalbare niveau bereikt, de Groene vlag. Een school kan via een proces van zeven stappen dit niveau bereiken.

In 2016 behaalde de Westplas Mavo voor het eerst de Groene vlag en nu heeft de school voor de tweede keer op rij dit hoogst haalbare resultaat behaald. Voor een periode van twee jaar mag de school deze vlag tonen. Het Eco-team van Westplas kreeg hiervoor het certificaat uit handen van de heer Oproek van Eco-Schools (zie foto). Vervolgens werd als officieel moment de vlag omhoog gehesen door wethouder Wilma Alink-Scheltema met onder andere natuur en milieu in haar portefeuille.

Gouden schaal

Na het officiële gedeelte namen alle leerlingen deel aan een digitale ‘speurtocht’ door de school waar alle belangrijke duurzame hotspots in de school aan bod kwamen door middel van vragen en opdrachten. En de feestelijke ochtend werd afgesloten met het geven van de (financiële) tussenstand van de acties van leerlingen voor Edukans en Dance4Life en als ‘kers op de taart’ werd de Goude Schaal voor de gezonde schoolkantine uitgereikt.