Opkikkermedaille voor Shane en Vanity uit Aalsmeer

Aalsmeer – Shane en Vanity uit Aalsmeer hebben afgelopen zaterdag, samen met hun gezin, kunnen genieten van de speciale Ambassadeursdag in Walibi Holland. Deze dag werd hen aangeboden door Stichting Opkikker. Voor hen werd deze dag extra bijzonder, toen Shane en Vanity naar voren werden geroepen. Wat bleek? Ze kregen de exclusieve Opkikkermedaille opgespeld, omdat Shane en Vanity zich zo inzetten voor hun lotgenootjes!

Shane en Vanity hebben in het verleden samen met hun gezin een Opkikkerdag meegemaakt, omdat ziekte veel impact heeft op het dagelijks leven van het hele gezin. Ze zetten zich sindsdien in voor Stichting Opkikker als Opkikker ambassadeurs. Op die manier hopen Shane en Vanity ook andere gezinnen te kunnen helpen. Stichting Opkikker verzorgt lichtpuntjes voor gezinnen met een ziek kind. Meer informatie is te vinden op www.opkikker.nl.