Opkikker medailles voor Lotte en Joas

Aalsmeer – Lotte en Joas uit Kudelstaart mochten afgelopen weekend een exclusieve onderscheiding in ontvangst nemen. Deze krijgen zij vanwege hun fantastische inzet voor andere gezinnen met een ziek kind! Een vrijwilliger van Stichting Opkikker kwam speciaal voor Lotte en Joas aan de deur en overhandigde deze medailles op een wel heel bijzondere manier. Lotte en Joas hebben in het verleden samen met hun gezin een Opkikkerdag meegemaakt. Lotte is namelijk meervoudig gehandicapt en dat heeft veel invloed op het dagelijks leven van het hele gezin.

Sindsdien zetten Lotte en Joas zich in voor Stichting Opkikker als Opkikker ambassadeurs. Op die manier hopen ze ook andere gezinnen te kunnen helpen. En dat is niet onopgemerkt gebleven! Daarom mochten zij de exclusieve Opkikkermedaille in ontvangst nemen. Een vrijwilliger van Stichting Opkikker kwam afgelopen weekend bij Lotte en Joas aan de deur met een kaart. Niet zomaar een kaart, maar een kaart met een video erin! Op die video was te zien dat er iets heel waardevols gemaakt en vervoerd werd voor de Opkikker ambassadeurs. Maar wat was dat nou precies? Gelukkig bleek het koffertje – dat te zien was in de video – in de auto van de vrijwilliger te liggen. Deze werd er natuurlijk meteen bij gepakt! En wat bleek? Daar zaten hele bijzondere Opkikkermedailles in, speciaal voor Lotte en Joas. Deze werd direct opgespeld bij de trotse Lotte en Joas, waarna de kinderchampagne werd opengetrokken om hier samen op te proosten!

Joas met het koffertje van Stichting Opkikker.

Activiteitenprogramma

Al 26 jaar verzorgt Stichting Opkikker lichtpuntjes voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Tijdens de Opkikkerdagen die zij organiseren, ontzorgen zij het hele gezin met een op maat gemaakt activiteitenprogramma, op basis van de wensen van alle gezinsleden. Helikoptervluchten, boeven vangen met de politie of omgetoverd worden tot echte prinses: niets is voor Stichting Opkikker te gek! Nadat een gezin een Opkikkerdag heeft gehad, krijgen de kinderen de mogelijkheid om ambassadeur van de stichting te worden. Door het ambassadeurschap probeert de stichting deze kinderen trots, eigenwaarde, verantwoordelijkheid, sociaal contact en kracht te geven. Met als uitgangspunt de transformatie van patiënt naar ambassadeur. Zij zetten zich geheel vrijblijvend, op allerlei manieren, in om andere gezinnen met een ziek kind ook een dag ontspanning te bieden! Meer weten over Stichting Opkikker? Neem een kijkje op www.opkikker.nl.