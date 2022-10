Open (muziek)podium in ’t Fort De Kwakel

De Kwakel – Komende zondag 23 oktober is er weer een Open Podium in Bar ’t Fort in De Kwakel. Het Open Podium is een ontmoetingsplaats voor alle (aspirant) muzikanten uit de regio én een plek waar toeschouwers onder het genot van een drankje kunnen genieten van een middagje livemuziek. Het is een mix tussen een jamsessie en een plaats waar je als muzikant je eigen ding kunt doen, met of zonder anderen.

De sfeer is laagdrempelig, ieder optreden wordt gewaardeerd, en elk niveau is van harte welkom. Met het Open podium willen amateur-muzikanten mensen enthousiast maken om muziek te gaan of blijven maken. Hoe leuk is het om met andere muzikanten in contact te komen en/of jezelf een doel te stellen door een mini-optreden te doen. Zing je graag, en zou je eens met echte instrumenten begeleid willen worden, dit is de plek! De organisatie zorgt voor alle spullen, een drumstel, bas- en gitaarversterking, een piano/synthesizer en microfoons/zanginstallatie. Wel moet je je eigen gitaar, blaasinstrument of anderszins meenemen.

Zondag zijn er twee bands aanwezig die een paar nummers uit hun repertoire zullen spelen. Het volgende Open Podium is gepland voor 4 december. Adres: Bar het Fort, Het Fort 55 in De Kwakel. Het Open Podium is van 14.30 tot 17.30 uur. Voor meer informatie: www.openpodiumuithoorn.nl of mail naar: openpodiumuithoorn@gmail.com