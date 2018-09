Open Kudelstaart bij Poel’s Eye zaterdag

Kudelstaart – De zomer is weer voorbij. Sommige sportclubs zijn alweer begonnen, voor andere verenigingen staat het seizoen voor de deur. Dit laatste geldt ook voor de dartsclub Poel’s Eye. Voordat het ‘echte’ seizoen (15 speelavonden op de vrijdag) begint, vindt eerst aanstaande zaterdag 22 september de Open Kudelstaart plaats.

De Open is traditioneel op zaterdag. Voor vele deelnemers is de Open een opwarmingsronde voor het seizoen, anderen hebben hun zinnen gezet op de overwinning. Hoe dan ook wordt het weer gezellig na de toch wel erg lange zomer. Er is een winnaar- en een verliezerronde. Of Wouter Rietveld zijn titel komt verdedigen is niet bekend, maar als hij daarin zou slagen is hij de eerste darter die de Open drie keer (op rij) wint. Ook Marco Cornelisse en Danny Zorn wonnen in het verleden twee keer. Negen andere darters wonnen eenmalig.

Om de boel nog meer op te leuken zijn er twee spelletjes (Mystery Out en de Triple Pot). Kortom, genoeg reden om te komen darten in het Dorpshuis van Kudelstaart. Nieuwelingen zijn meer dan welkom. Men kan gedurende het seizoen aan elk willekeurig dartsactiviteit deelnemen. Lidmaatschap of van te voren opgeven is niet nodig. Thuis blijven is echter pas echt onnodig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Dus hopelijk tot ziens op zaterdag 22 september, en anders (ergens) later in het seizoen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog allerlei informatie te vinden.