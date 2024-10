Open Huis De Rank

De Ronde Venen – De Rank is een kerk van de Protestantse gemeente van Mijdrecht. Maar De Rank is ook een Open Huis geworden, met vele bewoners. Sommigen zijn er de hele week, anderen één keer per week of per maand, of zo af en toe. Het zijn bij elkaar meer dan 10 organisaties, die allemaal werken op het sociaal-maatschappelijk terrein. De Rank staat ook open voor culturele activiteiten zoals een concert of de wekelijkse pianolessen. De Rank is ook nog een kerk op de zondagen, voor de Evangelische gemeente Leef! en diverse avonddiensten van de Protestantse gemeente. Hun ochtenddiensten zijn in de Janskerk.

Wilt u eens een kijkje nemen in De Rank? Er is flink verbouwd om al die organisaties onderdak te geven. Graag laten ze dat zien aan de buurtbewoners en de inwoners van Mijdrecht. Mogelijk heeft u wel suggesties, over leuke activiteiten in de Huiskamer. Ze nodigen u allen uit om op dinsdag 22 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur langs te komen voor een kopje koffie en een rondleiding door het gebouw. Ook is er informatie van en over de bewoners. Van harte welkom in De Rank, Pr. Bernhardlaan 2 in Mijdrecht.