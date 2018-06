Open huis bij zo’n 200 imkers

Amstelland – Benieuwd naar het werk van een imker? Wil je weten hoe honing ontstaat? Of hoe bijen hun raten bouwen? In het weekend van 14 en 15 juli houden imkers op meer dan 200 locaties open huis. Voor het negende jaar op rij organiseert de Nederlandse Bijenhoudersvereniging de Landelijke Open Imkerijdag, het grootste imkerevenement in ons land. Tijdens het open huis van de bijenhoudersvereniging ontdek je van alles over bijen. Je krijgt uitleg over werksters, darren en de (bijen)koningin en krijgt praktische tips over het bij-vriendelijke maken van eigen tuin en balkon. Je ziet hoe honing wordt gemaakt en je gaat in bijenkast op zoek naar de koningin.

Belang van bijen

Insecten en in het bijzonder bijen staan volop in de belangstelling. Hun voortbestaan is in gevaar. Bijen zijn onmisbaar voor ons dagelijks voedsel. Het is daarom van groot belang om onze leefomgeving zo bij-vriendelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het planten van allerlei bloeiende gewassen waar nectar en stuifmeel kan worden verzameld. Imkers laten tijdens het weekend van 14 en 15 juli zien het met de honingbij gaat en wat jij kunt doen om de Nederlandse bijenpopulaties te verbeteren.

Bijenhouders Vereniging

Nederland telt ongeveer 10.000 imkers waarvan 80% is aangesloten bij de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). De vereniging leidt jaarlijks nieuwe imkers op. Dit jaar zijn dat er meer dan 1.000. Kijk voor een open huis locatie bij jou in de buurt op www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag.