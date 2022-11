Open dagen bij Yuverta mbo Aalsmeer

Aalsmeer – Wil je graag werken met bloemen en stylen, houd je van teelt en techniek of past handel bij jou? Of werk je liever met dieren? Je kunt er ook voor kiezen om de leefomgeving mooier en duurzamer maken. Je vindt jouw opleiding bij Yuverta mbo Aalsmeer! De route naar de toekomst, loopt bij Yuverta over het blauw-groene pad. Je werkt aan je eigen ontwikkeling, maar ook aan die van de wereld. Dat werk doe je op school en online, in teams en zelfstandig, binnen de deur of daarbuiten, in samenwerking met bedrijven en experts uit de regio. Het blauw-groene programma dat Yuverta biedt is veelzijdig, dynamisch en altijd in beweging. Je kunt opleidingen volgen op het gebied van teelt en handel, dierverzorging, bloemen en styling en de groene leefomgeving. Yuverta heeft veel contacten met het bedrijfsleven waardoor je onder andere interessante stages en excursies krijgt en altijd kunt kennismaken met de nieuwste technieken. Uiteraard is er veel persoonlijke aandacht en begeleiding voor de studenten. Er zijn studies op verschillende niveaus.

Meer weten, kennismaken

Wil je meer weten over de opleidingen van Yuverta? Kijk dan op de website www.yuverta.nl. Aanmelden voor de kennismakingsweek kan via www.yuverta.nl/mbo/activiteiten. Op maandag 7 november is er een online open dag en op vrijdag 11 en zaterdag 12 november zijn de open dagen voor alle opleidingen in Aalsmeer, aan de Linnaeuslaan. Op donderdag 10 november is de open dag voor de opleiding Leefbare stad en klimaat in Amsterdam. Er is een uitgebreid programma met allerlei activiteiten waar je aan deel kunt nemen, zodat je zelf kunt ontdekken wat het beste bij jou past.