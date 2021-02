Op weg naar een groen en veilig centrum in Uithoorn

Uithoorn – Afgelopen week heeft wethouder Jan Hazen het bouwbord voor de realisatie van het nieuwe verkeersplan voor het centrum van Uithoorn onthuld. ‘In 2021 en 2022 worden niet alleen de wegen, openbare ruimte en het groen in het centrum vernieuwd’, vertelt Jan Hazen. ‘Ook de riolering van het centrum pakken we grondig aan en maken we klimaatbestendig. Het resultaat is een vriendelijk, groen en veilig centrum. Begin april 2021 gaan de werkzaamheden van start. Op dit moment leggen we samen met inwoners en ondernemers de laatste hand aan de fasering van de werkzaamheden en omleidingen. Zo zorgen we ervoor dat de overlast voor onze inwoners en ondernemers zo beperkt mogelijk blijft’. Meer informatie over het verkeersplan, de werkzaamheden en afsluitingen vindt u op: www.uithoorn.nl/verkeersplanuithoorn