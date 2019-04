Op ontdekkingstocht in jarig Amstelveen

Amstelveen – Op zaterdag 25 mei kunnen bewoners en bezoekers op ontdekkingstocht in Amstelveen tijdens de eerste editie van 24H Amstelveen. Ervaar, proef en beleef wat Amstelveen te bieden heeft qua kunst en cultuur, muziek, eten & drinken en nog veel meer. Amstelveen staat met meer dan 45 verschillende activiteiten voor jong en oud een hele dag lang in de schijnwerpers. De activiteiten zijn zoveel mogelijk gratis. Daar waar toch een kleine bijdrage wordt gevraagd, is het voor de inwoners met een Amstelveenpas in ieder geval gratis toegankelijk. Daarmee is 24H een laagdrempelig evenement voor álle Amstelveners.

Uniek

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon: “We zetten Amstelveen 24 uur lang op een unieke wijze op de kaart voor onze eigen inwoners en voor nieuwsgierige bezoekers uit de regio. Tijdens de 24H Amstelveen, maar ook in de periode voor het evenement kunnen we laten zien waar we allemaal trots op mogen zijn. Het belooft een hele bijzondere dag en nacht te worden. Ik wil alle organisaties en bedrijven met wie we dit evenement samen mogelijk maken daarom ook bijzonder bedanken voor hun creativiteit en inzet. Ik wens alle inwoners hierbij vast veel plezier op 25 mei en hoop dat dit de trots op ons mooie Amstelveen verder versterkt.”

Van vroege vogel tot nachtdier

De activiteiten van 24H Amstelveen duren van zaterdag 25 mei 07.00 uur ’s ochtends tot 07.00 uur op zondag 26 mei. De 24H Amstelveen start met een ochtendexcursie door de prachtige heemparken en sluit af met een Nachtrondvaart in het Amsterdamse Bos. Tijdens 24H wordt het nog moeilijk kiezen. Van yoga op het dak van hotel Cityden Up, tot kamperen in het Cobra Museum of Rockster voor een dag bij P60? En dan ook nog: een champagneontbijt in de Amsteltuin, interactief gamen in de Beweegbox, naar de filmmarathon (bij mooi weer buiten) bij Theater Griffioen, Meet the Brewer in de Annakerk, met een VR-bril door het Museum Jan van der Togt, lasergamen na sluitingstijd in winkelcentrum Stadshart, nachtsuppen op de Poel of voor het eerst sinds de brand de toren van de Urbanuskerk beklimmen en dat is nog niet eens alles.

Festivalhart

Op het Stadsplein bij de Day Foodbar en het fonteingedeelte is het kloppende festivalhart van 24H Amstelveen. Hier is alle informatie over de events en de locaties te vinden. Het is het perfecte startpunt voor een dag vol ontdekkingen. Vanaf hier vertrekken shuttlebusjes voor mensen die slecht ter been zijn en kunnen deelfietsen gepakt worden om naar de andere 24H-locaties in de stad te komen. Zaterdag 25 mei wordt ook de verjaardag van Amstelveen gevierd. Vandaar dat de programmering op het Festivalhart volledig in het teken staat van de verjaardag en historie van Amstelveen. BV Amstelveen verzorgt twee talkshows over de historie van Amstelveen, maar wel met een humoristische insteek. Daarnaast zijn er nog vele andere optredens en acts om de verjaardag van de stad te vieren!

Benieuwd? Kijk voor het hele programma op www.24h.nl/Amstelveen (vanaf 11 april).