Op de markt een kruiwagen vol gratis boodschappen

Mjidrecht – Was vroeger de reclameleus ‘Op de markt is uw gulden een daalder waard’ tegenwoordig gaan klanten van de markt met hele kruiwagens gratis producten naar huis. Nu is het zeker op de markt elke week leuk boodschappen doen, maar nu moet u niet denken dat het elke week gratis boodschappen doen is op de markt. Wel zijn er heel vaak leuke acties waaraan u kunt meedoen. In de maand september was er weer zo een leuke actie en kregen alle bezoekers van de markt bij een aankoop een lot waarbij de deelnemers een kruiwagen vol producten konden winnen. Op donderdag 3 oktober was het zover en mochten de 4 winnaars over de markt wandelen en kregen zij bij elke kraam gratis producten. En dat paste allemaal niet in een boodschappentas of een winkelwagen, nee daar was een kruiwagen voor nodig! De winnaars gingen dan ook met een lach op het gezicht en een overvolle kruiwagen vol mooie marktproducten naar huis!

De gelukkige winnaars

Uit de in grote getalen binnengekomen loten mocht Bakker Jan namens alle marktkooplieden de winnaars uit een grote kartonnen doos tevoorschijn toveren. De gelukkige winnaressen waren Ans Heikens, Anouk Huisman, Ingrid Strijk en Annemiek Oudman. Zij werden uitgenodigd en mochten respectievelijk om tien, elf, twaalf en twee uur op donderdag 3 oktober een rondje met een kruiwagen over de markt maken. Dat was nog eens leuk boodschappen doen en dan werd er ook nog eens bij elke kraam gratis een mooi product van de marktkooplieden in hun kruiwagen gestopt. Dat werd dus al een gauw een volle en zware kruiwagen en bakker Jan was dan ook zo galant om aan het eind van de rit voor de dames de kruiwagen te duwen. Het resultaat na een rondje markt was een overvolle kruiwagen met allemaal mooie kwaliteitsproducten zoals brood, kaas, groente en fruit, vis, bloemen en planten, stroopwafels, noten, olijven, maar ook een mooie wollen trui voor de winter, een telefoonhoesje, een horloge, iets lekkers voor het huisdier en nog veel meer echte marktproducten. De winnaars waren dan ook blij verrast.

Gezellig boodschappen doen!

Het was weer een geslaagde actie en we zagen blije gezichten bij de prijswinnaars. Nu zijn er op de markt elke week eigenlijk wel vrolijke gezichten te bespeuren. Op de markt is het namelijk niet alleen maar gewoon wat boodschappen doen, maar is het ook een stukje sociale beleving. Je gooit niet alleen maar plastic verpakte producten in een winkelmandje of karretje, maar loopt gezellig rond en maakt als je dat leuk vind hier en daar nog een praatje met een bekende of de marktkoopman. Zo gaat dat op de markt en dat is het nog echt gezellig boodschappen doen en bovendien koop je vaak verse, duurzame en kwaliteitsproducten voor een eerlijke prijs.

Elke donderdag middagmarkt

Ieder dorp verdient dan ook een markt en gelukkig hebben wij die in onze gemeente. Elke donderdag staan de marktlieden voor u klaar op de markt Raadhuisplein in Mijdrecht. De vaste klanten weten dit natuurlijk al, maar als u nog nooit eens op de markt bent geweest raden wij u aan om eens gezellig een rondje te maken. De markt is ruim opgezet, kortom, voor ieder wat wils! En de prijzen zijn voor elke portemonnee. Nog een voordeel is dat het een middagmarkt is, dus u hoeft niet vroeg u bed uit en zich ’s morgens te haasten. Je kunt elke donderdag hier van 11:00 uur tot 17:00 uur terecht voor de dagelijkse en wekelijkse boodschappen. En wie weet bent u de winnaar van een volgende leuke marktactie.

Foto is aangeleverd