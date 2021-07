Oosterbad: Amber beste boegsprietloper

Aalsmeer – Afgelopen maandag 5 juli is de Zwemvierdaagse van start gegaan in Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade. Tijdens dit jaarlijkse zwemfeestje voor jong en oud worden per avond verschillende activiteiten georganiseerd. Zo stond dinsdag ‘wie maakt het hoogste bommetje’ op het programma. Er zijn prachtige bommetjes gemaakt en hoge spetters gezien. De titel ‘bommeester’ is gegaan naar een nieuwe deelnemer, Job Alderden. Hij heeft de titel overgenomen van Thijs Reurekas. In de lichtere categorie, onder de 12 jaar, maakte Max Haneveer het hoogste bommetje.

Boegsprietlopen

De woensdagavond stond in het teken van boogsprietlopen. Wie kan het langste stuk op de balk over het water lopen? Ook hier een nieuwe winnaar. Amber wist tot het einde over de wiebelige balk te lopen en zelfs nog om te keren en een meter terug te lopen. Haar tien meter was goed voor de eerste plaats. Titelverdedigster Sofie presteerde ook weer prima. Zij haalde de overkant niet, wel bijna 9 meter gelopen over de smalle ‘boegspriet’.

Plankhangen

Vanavond, donderdag 8 juli, kan er deelgenomen worden aan plankhangen. Wie houdt het hangen het langste vol? De aanvang is 19.00 uur en om 20.30 uur is het weer afgelopen. Ga jij de uitdaging aan? De medewerkers van Het Oosterbad heten jou van harte welkom.

Zwemloop

De volgende activiteit in het natuurbad in Oosteinde is de Zwemloop op donderdag 15 juli. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met zwemvereniging Oceanus en alle leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs kunnen zich hiervoor aanmelden. Gekozen kan worden uit 200 meter zwemmen en 2 kilometer lopen of 400 meter zwemmen en 4 kilometer lopen. Er kan individueel maar ook in duo’s deelgenomen worden. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.oceanusaalsmeer.nl. Aanvang is 19.00 uur. Vervolgens wordt op 16 september de Zwemloop georganiseerd met als startpunt het Surfeiland en op 2 oktober is zwembad De Waterlelie de locatie voor de Zwemloop.