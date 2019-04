Oosteinderplassen ontdekken in een fluisterboot

Aalsmeer – Het was vrijdag 5 april een prachtige, zonnige dag. Echt weer voor een rondvaart en laat die nou net op het programma staan. Jan Koster van Centennial had de pers en leerkrachten van scholen in de gemeente uitgenodigd om kennis te komen maken met de nieuwe elektrische fluisterboot van Aalsmeer Rondvaart. Met deze rondvaartboot, die de naam ‘De Otter’ heeft gekregen, wil Jan en zijn team het toerisme in Aalsmeer verder bevorderen. Er wordt tijdens een rondvaart een tocht gemaakt naar en over de Oosteinderplassen en dit mooie natuurgebied kan eigenlijk best ‘een verborgen parel’ genoemd worden. Eerst werd over de Ringvaart gevaren. Schipper Jan Koster bleek een goede gids en vertelde diverse feitjes over de Ringvaart (in acht jaar gegraven en 60 kilometer lang) en het droogmalen van Haarlemmermeer vanaf 1836 in opdracht van Koning Willem 1.

Zo’n 60 vogelsoorten

Gedraaid werd er op de tunnelbuis (Waterwolftunnel) van de nieuwe N201, waarna koers werd gezet naar het Zwarte meer of het Schinkelmeer waar molen De Zwarte Ruiter stond te stralen langs het water. Onderweg veel ganzen, onder andere Brandganzen en Grauwe ganzen, gezien waarvan sommige al jonkies hadden. In de Oosteinderplassen komen in totaal zo’n zestig vogelsoorten voor, waaronder de Grauwe kiekendief en IJsvogeltjes die (zo vertelde Jan) hun nestjes maken in omgevallen bomen.

Natuurgebied en seringen

Het gebied wordt voor een groot deel beheerd door de stichting Noord-Hollands Landschap, maar ook worden hier trekheesters (seringen) geteeld. Het verschil tussen de natuur en bewerkt land was goed te zien in één van de doorvaarten, links riet en grillige bomen en rechts trekheesters keurig in rijtjes. Het verhaal moest af en toe gestopt worden vanwege passerende vliegtuigen. De aanwezigen in de boot keken hier nauwelijks van op. “Bij toeristen uit het buitenland moet ik altijd iets langzamer gaan varen. Ze vinden het heel interessant en imposant”, vertelde Jan nadat een vliegtuig over was en zich opmaakte om te gaan landen op de Aalsmeerbaan. Gevaren is ook naar het Oosterbad (gebouwd en geopend in 1927 nadat een kind verdronken was) en een ‘rondje’ is gemaakt op de ijsbaan van Aalsmeer-Oost.

Voor toeristen én inwoners

Al met al een heel informatieve rondvaart, een aanrader en niet alleen voor toeristen, maar zeker ook voor inwoners het ontdekken waard. De aanwezige leerkrachten gaan zich beraden of het mogelijk is om de rondvaart in te passen in een buiten-lesprogramma. De rondvaart kan overigens gecombineerd worden met een heerlijke lunch of diner in het restaurant-grandcafé van hotel Centennial aan de Oosteinderweg 243. Meer weten of reserveren? Stuur een mail naar info@centennial.nl of bel 0297-388144.

Door Jacqueline Kristelijn